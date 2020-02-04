toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР ЗИМНИЕ СБОРЫ

Барселона начала срочные поиски нового форварда после травмы Дембеле

19:17 205 Читати українською
Барселона начала срочные поиски нового форварда после травмы Дембеле
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Нападающий Барселоны Усман Дембеле своим повреждением добавил хлопот каталонскому клубу.

К травмированному Луису Суаресу присоединился еще и Усман Дембеле, который рискует не выйти на поле уже в нынешнем сезоне. Такие неутешительные новости побуждают боссов каталонского гранда искать нового нападающего, сообщает AS.

Барселона потеряла Дембеле до конца сезона

Руководство Ла Лиги позволило Барсе дозаявить нового игрока, но только представителя испанских дивизионов. В атакующей обойме Кике Сетьена остались Лионель Месси, Антуан Гризманн, а также юный Ансу Фати.

Барселона продолжает борьбу за титулы во внутреннем первенстве, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Барселона победила Леванте: Сетьен не решил старых проблем, Фати снова входит в историю, а Месси – новый Хави

blog_ava
Бекхэм сделал невероятное предложение звездам Реала и ПСЖ о переходе в Интер Майами
10:53
697
Теги
Испания Барселона Барселона Усман Дембеле Усман Дембеле Трансферы Барселоны
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона потеряла Дембеле до конца сезона
    Іспанія — 17:20231 Барселона потеряла Дембеле до конца сезона
17
мин
Вердер
21:45
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук