Барселона начала срочные поиски нового форварда после травмы Дембеле

Нападающий Барселоны Усман Дембеле своим повреждением добавил хлопот каталонскому клубу.

К травмированному Луису Суаресу присоединился еще и Усман Дембеле, который рискует не выйти на поле уже в нынешнем сезоне. Такие неутешительные новости побуждают боссов каталонского гранда искать нового нападающего, сообщает AS.

Барселона потеряла Дембеле до конца сезона

Руководство Ла Лиги позволило Барсе дозаявить нового игрока, но только представителя испанских дивизионов. В атакующей обойме Кике Сетьена остались Лионель Месси, Антуан Гризманн, а также юный Ансу Фати.

Барселона продолжает борьбу за титулы во внутреннем первенстве, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Барселона победила Леванте: Сетьен не решил старых проблем, Фати снова входит в историю, а Месси – новый Хави