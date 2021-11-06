Хаві Ернандес готується постати перед публікою у статусі головного тренера Барселони.

Презентація нового керманича відбудеться 8 листопада, початок о 14:00 за Києвом, інформує офіційний сайт каталонського клубу.

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Барселона вже розпочала відкритий продаж квитків. Хаві постане перед трибунами Камп Ноу, а потім дасть свою першу прес-конференцію. Подія також транслюватиметься на клубному телеканалі.

Додамо, що першим матчем Хаві повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.

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