Барселона розпочала продаж квитків на презентацію Хаві – відомі подробиці заходу
16:37 - Читать на русском
Хаві Ернандес готується постати перед публікою у статусі головного тренера Барселони.
Презентація нового керманича відбудеться 8 листопада, початок о 14:00 за Києвом, інформує офіційний сайт каталонського клубу.
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Барселона вже розпочала відкритий продаж квитків. Хаві постане перед трибунами Камп Ноу, а потім дасть свою першу прес-конференцію. Подія також транслюватиметься на клубному телеканалі.
Додамо, що першим матчем Хаві повинно стати дербі проти Еспаньйола, яке відбудеться 20 листопада.
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