Жоан Лапорта готовий надати підтримку новому тренеру Барселони під час найближчого трансферного вікна.

Президент "блаугранас" у розмові з представниками фанатського об'єднання підтвердив, що клуб збирається здійснити до трьох трансферів, інформує Mundo Deportivo.

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Пріоритетна позиція – центральний нападник, оскільки Серхіо Агуеро вилетів щонайменше на 3 місяці через проблеми із серцем. Щоправда, спочатку Барсі доведеться позбутися непотрібних гравців і звільнити місце під стелею зарплат. Усі потенційні трансфери будуть узгоджуватися з Хаві.

Нагадаємо, зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів йде другою завдяки двом перемогам над Динамо.

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