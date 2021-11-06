Хаві отримав гарантії підсилення складу Барселони – взимку очікуються три новачки і скидання "баласту"
Жоан Лапорта готовий надати підтримку новому тренеру Барселони під час найближчого трансферного вікна.
Президент "блаугранас" у розмові з представниками фанатського об'єднання підтвердив, що клуб збирається здійснити до трьох трансферів, інформує Mundo Deportivo.
Хаві визначився з першими трансферами у Барселоні – нові зірки після епохи Мессі
Пріоритетна позиція – центральний нападник, оскільки Серхіо Агуеро вилетів щонайменше на 3 місяці через проблеми із серцем. Щоправда, спочатку Барсі доведеться позбутися непотрібних гравців і звільнити місце під стелею зарплат. Усі потенційні трансфери будуть узгоджуватися з Хаві.
Нагадаємо, зараз Барселона посідає дев'яту сходинку Прімери, а в Лізі чемпіонів йде другою завдяки двом перемогам над Динамо.
Супердербі в Манчестері та Мілані, Ярмола і Ко загрожують Ліверпулю, Конте повертається в АПЛ – анонс насиченого вікенду