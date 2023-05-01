Хавбек Сельти Габрі Вейга продовжить кар'єру в європейському гранді. Єдине питання – який клуб його підпише.

Реал хоче підписати іспанську зірочку Габрі Вейгу. У контракті футболіста з Сельтою прописана клаусула в розмірі 40 мільйонів. Барселона також вступила у боротьбу за талановитого півзахисника, повідомляє AS.

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20-річний футболіст нещодавно найняв відомого агента Піні Захаві та має варіанти за кордоном: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль і Баварія. Сельта готова відпустити Габрі за суму відступних.

Мадрид розглядає Вейгу як дешеву альтернативу Беллінгему, за якого довелося б викласти в чотири рази більше. Габрі вписується в стратегію клубу, який підписує молодих виконавців, щоб забезпечити плавне оновлення середньої лінії.

Барселона вважає, що профіль Вейги ідеально підходить стилю команди Хаві. Однак для реалізації трансферу потрібно виконати дві умови: Мессі не має повернутися в Барсу, а клуб повинен впорядкувати свою фінансову звітність.