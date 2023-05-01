Хавбек Сельты Габри Вейга продолжит карьеру в европейском гранде. Единственный вопрос – какой клуб его подпишет.

Реал хочет подписать испанскую звездочку Габри Вейгу. В контракте футболиста с Сельтой прописана клаусула в 40 миллионов. Барселона также вступила в борьбу за талантливого полузащитника, сообщает AS.

CIES составила список лучших игроков до 20 лет – главные таланты играют в Барселоне, Борусии и Сантосе

20-летний футболист недавно нанял известного агента Пини Захави и имеет варианты за границей: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Бавария. Сельта готова отпустить Габри за сумму отступных.

Мадрид рассматривает Вейгу как дешевую альтернативу Беллингему, за которого пришлось бы выложить в четыре раза больше. Габри вписывается в стратегию клуба, подписывающего молодых исполнителей, чтобы обеспечить плавное обновление средней линии.

Барселона считает, что профиль Вейги идеально подходит стилю команды Хави. Однако для реализации трансфера нужно выполнить два условия: Месси не должен вернуться в Барсу, а клубу нужно привести в порядок свою финансовую отчетность.