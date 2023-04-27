Футбольна обсерваторія CIES представила рейтинг найкращих гравців віком до 20 років. До нього увійшли 200 гравців на 10 позиціях.

Організація проаналізувала 75 провідних ліг світу і виділила топ-20 футболістів. При складанні рейтингу враховувалася кількість зіграних хвилин за останні 365 днів, рівень складності матчів, а також результати.

Барселона залишилась при своєму – аутсайдер Ла Ліги програв апеляцію щодо Гаві

Згідно з рейтингом, найкращим гравцем світу у віці до 20 років є півзахисник Барселони Гаві. Друге місце в цьому списку посів хавбек дортмундської Борусії Джуд Беллінгем.

Барселона, Борусія Д і Сантос стали найбільш представницькими клубами в топ-20 рейтингу – кожна з команд "делегувала" по два гравці. Крім Гаві Барселона відзначилася представництвом у рейтингу Алехандро Бальде, а Борусія – Юссуфа Мукоко. Сантос "відправив" у рейтинг Маркоса Леонардо і Анжело Габріела.

До топ-10 рейтингу найкращих гравців світу до 20 років увійшли:

1. Гаві (Барселона)

2. Джуд Беллінгем (Борусія Д)

3. Маркос Леонардо (Сантос)

4. Антоніу Сілва (Бенфіка)

5. Вітор Роке (Атлетіко Паранаенсе)

6. Алехандро Бальде (Барселона)

7. Мілош Керкез (АЗ)

8. Ендрік (Палмейрас/Реалу)

9. Анжело Габріел (Сантос)

10. Юссуфа Мукоко (Борусія Д)

"Рішення вже на столі": іспанські ЗМІ озвучили майбутнє Луніна після ганьби Реала та оцінили нову роль Циганкова