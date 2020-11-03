Каталонці вже протягом тривалого часу відбивалися від зазіхань Баварії на 28-річного воротаря збірної Німеччини. Тепер Барселона готова оцінити можливість продажу свого лідера конкуренту в Лізі чемпіонів, стверджує Todo Fichajes.

Тер Штеген може відновитись до матчу з Динамо у Лізі чемпіонів

За інформацією джерела, скрутне фінансове становище спонукає керівництво клубу шукати додаткові джерела прибутків. Раніше повідомлялося, що видатки необхідно скоротити на 300 мільйонів євро.

В цій ситуації розмінною монетою може стати тер Штеген. Баварія давно стежить за німцем і хотіла б бачити його у своїй команді як наступника для Мануеля Нойєра. За оцінками Барселони, ймовірний трансфер міг би принести клубу близько 80 млн євро.

Нагадаємо, тер Штеген перейшов у Барселону в липні 2014 року з менхенгладбахської Борусії за 12 млн євро. У складі каталонців воротар виграв Лігу чемпіонів сезону 2014/15, Суперкубок УЄФА (2015), а також по 4 рази чемпіонат і Кубок Іспанії. Чинний контракт 28-річного німця з "синьо-гранатовими" розрахований до літа 2025 року.

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