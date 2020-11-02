Рональд Куман може отримати серйозне підсилення перед матчем із київським Динамо у третьому турі групового етапу ЛЧ.

Як відомо, воротар Марк-Андре тер Штеген приєднався до тренувань з Барселоною 30 жовтня разом із захисником Самюелем Умтіті.

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За інформацією Sport.es, відновлення кіпера від операції на коліні проходить швидкими темпами. Видання зазначає, що зірковий німець може повернутись до гри вже у матчі з Динамо. До слова, за відсутності тер Штегена ворота "блаугранас" захищав Нето.

Нагадаємо, 4 листопада на "синьо-гранатових" очікує протистояння з Динамо у Лізі чемпіонів в рамках 3-го туру. Початок о 22:00.

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