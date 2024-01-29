Барселона підшукує заміну Хаві, який повідомив, що покине команду після завершення сезону. Керівництво каталонського клубу хоче знайти досвідченого тренера. Ймовірним кандидатом є Мікель Артета, який працює в команді, де виступає Олександр Зінченко.

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Як повідомив журналіст Карлес Фіте в El Chiringuito TV, наставник Арсенала готовий до відходу з команди. Мікель Артета відповідає всім критеріям, які хоче бачити в новому тренері керівництво Барселони.

Нагадаємо, що чинна угода іспанського фахівця з Арсеналом діє до 2025 року. Наразі "каноніри" перебувають на третьому місці в турнірній таблиці АПЛ з 43 балами.

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