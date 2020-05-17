Коноплянка обрав свій улюблений колектив з колишніх команд – там українець здобув свій найважливіший трофей

Вінгер Шахтаря та збірної України Євген Коноплянка пригадав свій зірваний трансфер в Ліверпуль.

"Мій потенційний перехід в Ліверпуль? А який сенс зараз шкодувати? Вже нічого не повернеш. Якби це було вчора, тоді так, я б ще згадував і пустив сльозу. Але коли минуло стільки часу – я не бачу сенсу.

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Тим більше я пройшов вдалий етап з Севільєю, виграв Лігу Європи. Це неймовірні емоції. А який колектив там був – я б повернувся вже завтра. Нехай мене депортують туди, тому що це непередавані відчуття.

У Шахтарі, Шальке, у всіх моїх командах були хороші колективи, тому шкодувати я не стану. Всі запам'ятовують тільки невдачі – перший і третій мої сезони в Шальке. Але всі забули, як ми стали другими в другому моєму сезоні", – розповів Коноплянка для програми Великий футбол.

Нагадаємо, у своїй кар'єрі Коно встиг пограти за Дніпро, Севілью, Шальке та Шахтар. Саме під час виступів за дніпровський клуб Євгеном цікавився Ліверпуль.

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