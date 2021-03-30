Головний тренер Барселони Рональд Куман визначився з пріоритетним трансфером після інформації про офіційний відхід Серхіо Агуеро з Манчестер Сіті влітку цього року.

Куман вирішив сконцентруватись на придбанні Мемфіса Депая замість трансферу Серхіо Агуеро, інформує Sport.es.

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Рішення спричинене двома факторами. По-перше, Депай здатен зіграти на кількох позиціях в атаці, як у центрі, так і на фланзі, тоді як Агуеро – виключно у центрі нападу. Другою причиною є роль у клубі, яку отримає новачок – Депай більше підходить на роль запасного, ніж аргентинець. Також зазначається, що перехід Мемфіса або Агуеро ніяким чином не вплине на бажання придбати Холанда, якого Барселона планує зробити основним центрфорвардом.

Нагадаємо, Манчестер Сіті 29 березня офіційно оголосив про відхід Серхіо Агуеро після завершення поточного сезону. Аргентинець став гравцем Ман Сіті влітку 2011-го. Відтоді він допоміг манчестерцям здобути 4 чемпіонські титули, 5 Кубків англійської ліги, 3 Суперкубки Англії та Кубок Англії 2018/19, а також став найкращим бомбардиром в історії Сіті (257 голів за 384 матчі).

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