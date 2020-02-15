Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Хетафе в рамках 24-го туру Прімери. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Барселона – Хетафе.

Барселона півгодини не могла пробити щільний захист суперника, допоки Мессі та Грізманн не розіграли швидку комбінацію, і француз в один дотик розібрався з голкіпером. Минуло 5 хвилин і Роберто подвоїв перевагу, скориставшись прострілом Фірпо.

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На другий тайм каталонці вийшли дещо розслабленими і навіть дозволили гостям скоротити відставання. Найкращий бомбардир Хетафе Анхель ефектним ударом з льоту не залишив шансів тер Штегену – 2:1.