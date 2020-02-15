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Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

15 лютого 20:52 1489 Читать на русском
Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Барселона перемогла Хетафе в рамках 24-го туру Прімери. Дивіться відео голів та головних моментів матчу Барселона – Хетафе.

34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Грізманн
39’ Серхі Роберто
66’ Анхель

Барселона півгодини не могла пробити щільний захист суперника, допоки Мессі та Грізманн не розіграли швидку комбінацію, і француз в один дотик розібрався з голкіпером. Минуло 5 хвилин і Роберто подвоїв перевагу, скориставшись прострілом Фірпо.

Барселона у важкій дуелі здолала Хетафе та наздогнала Реал

На другий тайм каталонці вийшли дещо розслабленими і навіть дозволили гостям скоротити відставання. Найкращий бомбардир Хетафе Анхель ефектним ударом з льоту не залишив шансів тер Штегену – 2:1.

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Відеоновини Іспанія Барселона Барселона Барселона - Хетафе Хетафе Хетафе
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