Барселона, Реал, Атлетік та Осасуна з 1990 року були зареєстровані як некомерційні спортивні організації без об'єктивних причин, повідомляє Marca.

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Ставка податку для них була на 5% нижче, ніж для інших клубів, а ситуація зберігалася до 2016 року. Кожен з клубів має відшкодувати бюджету країни втрати в сумі, яка не перевищує 5 млн євро. Euronews же інформує, що точна сума виплат стане відомою пізніше.

Раніше Барселона та Атлетік оскаржили рішення в Загальному суді ЄС, який вдовольнив апеляцію. Втім, Європейський суд сьогодні, 4 березня, скасував його.

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