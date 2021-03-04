Барселона, Реал, Атлетик и Осасуна с 1990 года были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации без объективных причин, сообщает Marca.

"Барселона всегда побеждает так же": на Месси набросились боссы Севильи – Лео жестко ответил

Ставка налога для них была на 5% ниже, чем для других клубов, а ситуация сохранялась до 2016 года. Каждый из клубов должен возместить бюджета страны потери в сумме, не превышающей 5 млн евро. Euronews же информирует, что точная сумма выплат станет известна позже.

Ранее Барселона и Атлетик обжаловали решение в Общем суде ЕС, который удовлетворил апелляцию. Впрочем, Европейский суд сегодня, 4 марта, отменил его.

Барселона вышла в финал Кубка, разгромив Севилью: Куман делает каталонцев сильнее, Месси на коне, а Кунде – топ