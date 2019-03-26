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Барселона розглядає можливість підписання Рашфорда

11:47 681 Читать на русском
Барселона розглядає можливість підписання Рашфорда
Маркус Рашфорд / Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд розглядається Барселоною як альтернатива Луці Йовічу та Антуану Грізману.

Барселона шукає підсилення атаки, адже Суаресу вже 32 роки, а альтернативи уругвайцю на позиції центрфорварда в команди нема. Каталонський клуб розглядає Маркуса Рашфорда як альтернативу Йовічу та Грізманну, повідомляє Mundo Deportivo.

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Вміння Рашфорда зіграти на будь-якій позиції в атаці імпонує керівництву Барселони. Контракт з МЮ чинний до літа 2020 року і поки не можуть домовитись про продовження.

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В поточному сезоні Рашфорд провів 38 матчів, в яких відзначився 12 забитими м'ячами та 9 асистами.

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