Товариський матч

Барселона – Амеріка – 2:3

Голи: Ямал, 6, Гіу, 28 – Кіньйонес, 12, 50, Мартін, 82

Майже через 24 години після гру в національному чемпіонаті каталонці зіграли у товариському матчі проти мексиканської Амеріки в США.

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У зустрічі ігровий час отримали здебільшого молоді футболісти. Утім, Хаві дав пограти й лідерам команди. За Барселони в першому таймі відзначилися вихованці Ямал та Гіу. На голи двох зірочок Амеріка відповіла дублем Кіньйонеса. А крапку у матчі поставив Мартін, здобувши для своєї команди перемогу над європейським грандом. Барселона за цей матч отримає близько 5 мільйонів євро.