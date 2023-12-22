Барселона програла Амеріці в матчі з 5-ма голами – каталонці заробили чималу суму
Барселона програла Амеріці (2:3) у товариському матчі. Результат та огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Товариський матч
Барселона – Амеріка – 2:3
Голи: Ямал, 6, Гіу, 28 – Кіньйонес, 12, 50, Мартін, 82
Майже через 24 години після гру в національному чемпіонаті каталонці зіграли у товариському матчі проти мексиканської Амеріки в США.
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У зустрічі ігровий час отримали здебільшого молоді футболісти. Утім, Хаві дав пограти й лідерам команди. За Барселони в першому таймі відзначилися вихованці Ямал та Гіу. На голи двох зірочок Амеріка відповіла дублем Кіньйонеса. А крапку у матчі поставив Мартін, здобувши для своєї команди перемогу над європейським грандом. Барселона за цей матч отримає близько 5 мільйонів євро.