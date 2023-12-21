УЄФА та ФІФА програли справу в Суді ЄС. Дії керівних організацій світового футболу щодо накладення санкцій за організацію та участь у Суперлізі визнані неправомірними. Відповідно, організатори Суперліги отримали офіційний дозвіл на запуск проекту, але очільник УЄФА не бачить у цьому проблеми.

Суд ЄС ухвалив офіційне рішення на користь Суперліги – УЄФА і ФІФА програли скандальну справу

"Я дивився так звану презентацію A22 (промоутери Суперліги – прим. "Футбол 24"). Важко вирішити, здивувало чи потішило це шоу. Воно навіть більш закрите, ніж у 2021 році, коли його всі відкинули.

Ми бачимо це рішення як можливість покращити деякі правила. Але футбол залишається єдиним, тому всі зацікавлені сторони говорять разом. Існує різкий контраст між прес-рефератом Європейського суду ЄС і самим рішенням. Рішення насправді позитивне.

Я не впевнений, що Реал Мадрид і Барселона знають, що вони роблять. Футбол не продається. Вони можуть створити все, що завгодно. Сподіваюся, у них буде чудове змагання лише з двома клубами", – цитує Чеферіна Marca.

Рішення суду ЄС, оголошене 21 грудня 2023 року, фактично означає, що клуби отримають право створювати нові турніри не під егідою УЄФА. Зокрема, і Суперлігу, яку низка топ-клубів розглядали як альтернативу Лізі чемпіонів.

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