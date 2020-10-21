Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1
00:52 - Читать на русском
Барселона розбила Ференцварош у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Барселона – Ференцварош.
завершено
27’ Ліонель Мессі
42’ Ансу Фаті
52’ Філіппе Коутінью
68’ Жерар Піке
82’ Педрі
89’ Усман Дембеле
Ігор Харатін 70’
27’ Ліонель Мессі
42’ Ансу Фаті
52’ Філіппе Коутінью
68’ Жерар Піке
70’ Ігор Харатін
82’ Педрі
89’ Усман Дембеле
Каталонці на класі здобули перевагу у два м'ячі до перерви. Мессі реалізував пенальті, а Фаті скористався розкішним закиданням де Йонга.
Барселона у меншості розгромила Ференцварош – Харатін забив гол, Зубков організував пенальті
Коутінью вразив ворота Ференцвароша втретє, аж раптом Піке вирішив допомогти супернику. Ветеран Барселони потягнув за футболку Нгуена, який рвався на рандеву з голкіпером після передачі Зубкова. Харатін чітко пробив з "позначки". На цьому успіхи гостей завершилися – Педрі та Дембеле оформили остаточні 5:1 на корист Барселони.
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