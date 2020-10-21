Каталонці на класі здобули перевагу у два м'ячі до перерви. Мессі реалізував пенальті, а Фаті скористався розкішним закиданням де Йонга.

Барселона у меншості розгромила Ференцварош – Харатін забив гол, Зубков організував пенальті

Коутінью вразив ворота Ференцвароша втретє, аж раптом Піке вирішив допомогти супернику. Ветеран Барселони потягнув за футболку Нгуена, який рвався на рандеву з голкіпером після передачі Зубкова. Харатін чітко пробив з "позначки". На цьому успіхи гостей завершилися – Педрі та Дембеле оформили остаточні 5:1 на корист Барселони.