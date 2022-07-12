Барселона продала Уотфорду колишнього одноклубника Коваленка
12 липня 19:21 - Читать на русском
Каталонці позбавляються непотрібних гравців. Одним із таких був Рей Манай.
25-річний форвард перебрався із Барселони в Уотфорд, інформує пресслужба англійців. З "шершнями" він підписав контракт на три роки, сума трансферу невідома.
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Манай належав "блаугранас" зі січня 2020-го, але за першу команду так і не зіграв. Спершу виступав за Барсу Б, а минулий сезон – в оренді за Спецію разом з Віктором Коваленком. Рей провів 30 матчів, у яких відзначився 5 голами.
Раніше гравець збірної Албанії одягав футболки італійських Кремонезе, Пескари, Пізи, Інтера, а також іспанських Гранади й Альбасете.
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