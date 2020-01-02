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Барселона прийняла рішення щодо майбутнього Відаля

00:18 293 Читать на русском
Барселона прийняла рішення щодо майбутнього Відаля
Артуро Відаль / Marca

Каталонський гранд перекреслив плани чилійця щодо відходу під час зимового трансферного вікна.

Барселона не збирається відпускати Відаля цієї зими, інформує COPE. Каталонці вже віддали в оренду Бетісу Карлоса Аленью, а бразильський хавбек Артур зазнав травми. Втрата ще одного півзахисника не входить у плани клубу.

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Нагадаємо, що на Відаля претендує міланський Інтер. Антоніо Конте переконаний, що 32-річний чилієць збільшить шанси його команди у боротьбі за Скудетто.

До слова, Відаль нещодавно подав до суду на Барселону через невиплату преміальних. Хавбек у поточному сезоні зіграв 19 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів.

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Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона Іспанія
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