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Відаль подав до суду на Барселону за невиплату преміальних – вражаюча сума

07:30 1188 Читать на русском
Відаль подав до суду на Барселону за невиплату преміальних – вражаюча сума
Артуро Відаль / Mundo Deportivo

Півзахисник Барселони Артуро Відаль продовжує потрапляти у скандальні ситуації в каталонському клубі.

Артуро Відаль подав до суду на Барселону за несплату преміальних у розмірі 2,4 млн євро, повідомляє видання ABC.

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Зазначається, що в контракті гравця є пункт, за яким Відаль має отримати таку суму, коли зіграє 60 матчів за "блаугранас". Барселона ж вважає, що чилієць невірно зрозумів цю опцію, і зіграною грою вважається хоча б 45 хвилин проведених на полі, тоді як Артуро здебільшого виходив на заміну.

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Нагадаємо, Відаль відкрито заявляє про бажання покинути каталонський клуб, а фаворитом на хавбека є Інтер. До слова, у поточному сезоні чилієць провів 19 матчів за Барселону у всіх турнірах – в активі півзахисника п'ять голів і один асист.

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Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона Іспанія
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