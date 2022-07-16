Барселона нарешті закрила трансфер Лєвандовскі – поляк поб'є рекорд екс-зірки Шахтаря
Схоже, сага з переходом польського нападника до табору каталонців добігає свого кінця.
Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі найближчими днями офіційно стане гравцем Барселони, повідомляє на своєму сайті журналіст Джанлука Ді Марціо.
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Вже сьогодні, 16 липня, Лєвандовскі планує прибути в Барселону, аби у неділю, 17 липня, підписати контракт. За його умовами 33-річний нападник виступатиме на Камп Ноу наступні три сезони з можливістю пролонгації співпраці ще на рік.
До слова, трансфер поляка стане найприбутковішим в історії Баварії – раніше рекорд належав екс-зірці Шахтаря Дугласу Кості, який у липні 2018 року перейшов у Ювентус за 40 млн євро.
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