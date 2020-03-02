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Барселона приготувала солідну суму та двох своїх гравців за Мартінеса

21:26 281 Читать на русском
Барселона приготувала солідну суму та двох своїх гравців за Мартінеса
Артуро Відаль та Ліонель Мессі / Фото 90Min

Інтер може отримати спокусливу пропозицію від Барси, від якої важко буде відмовитись.

Барселона не опускає руки у намаганнях переконати Інтер відпустити свого нападника Лаутаро Мартінеса, повідомляє FC Inter News.

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За інформацією джерела, у таборі "блаугранас" запропонують "нерадзуррі" свого хавбека Артуро Відаля та захисника Нелсона Семеду, а також 70 млн євро доплати. Контракт 22-річного аргентинця з міланським клубом передбачає суму відступних у розмірі 111 млн євро.

У поточному сезоні Серії А Мартінес провів 21 матч, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

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