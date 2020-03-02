Барселона приготовила солидную сумму и двух своих игроков за Мартинеса

Интер может получить заманчивое предложение от Барсы, от которого трудно будет отказаться.

Барселона не опускает руки в попытках убедить Интер отпустить своего нападающего Лаутаро Мартинеса, сообщает FC Inter News.

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По информации источника, в лагере "блаугранас" предложат "нерадзурри" своего хавбека Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду, а также 70 млн евро доплаты. Контракт 22-летнего аргентинца с миланским клубом предусматривает сумму отступных в размере 111 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Мартинес провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и 4-мя ассистами.

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