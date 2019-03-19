toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЖУНІОР МОРАЄС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Барселона пригадала гол Мессі 9-річної давнини, який є близнюком його шедевру у ворота Бетіса

07:30 686 Читать на русском
Барселона пригадала гол Мессі 9-річної давнини, який є близнюком його шедевру у ворота Бетіса
Твоє лице, коли побачив "дежавю" / Фото ФК Барселона

Невідомо, скільки часу витратила прес-служба Барси для перегляду всіх голів Ліонеля Мессі.

82’ Лорен Морон
 
Ліонель Мессі 18’
Ліонель Мессі 47’
Луїс Суарес 63’
Ліонель Мессі 85’

У матчі 28-го туру Прімери Барселона на виїзді розгромила Бетіс (4:1) завдяки хет-трику Ліонеля Мессі.

Бетіс – Барселона – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Третій гол аргентинця настільки всіх вразив своєю ефектністю, що навіть фанати суперника стоячи аплодували форварду.

В Барселоні підняли старі архіви та знайшли схожий гол Мессі за 10 січня 2010 року. Тоді в гостьовому матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії проти Тенеріфе (5:0) Ліонель теж оформив хет-трик.

В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 26 матчів, в яких відзначився 29-ма голами та 14-ма асистами.

Мессі знову підкорив Іспанію, перша поразка Ювентуса, Ман Сіті зі скандалом переміг у Кубку Англії: підсумки євровікенду

Теги
Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Відеоновини Бетіс - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
13
год
:
43
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук