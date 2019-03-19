Барселона пригадала гол Мессі 9-річної давнини, який є близнюком його шедевру у ворота Бетіса

Твоє лице, коли побачив "дежавю" / Фото ФК Барселона

Невідомо, скільки часу витратила прес-служба Барси для перегляду всіх голів Ліонеля Мессі.

У матчі 28-го туру Прімери Барселона на виїзді розгромила Бетіс (4:1) завдяки хет-трику Ліонеля Мессі.

Бетіс – Барселона – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Третій гол аргентинця настільки всіх вразив своєю ефектністю, що навіть фанати суперника стоячи аплодували форварду.

В Барселоні підняли старі архіви та знайшли схожий гол Мессі за 10 січня 2010 року. Тоді в гостьовому матчі 17-го туру чемпіонату Іспанії проти Тенеріфе (5:0) Ліонель теж оформив хет-трик.

В поточному сезоні Ла Ліги Мессі провів 26 матчів, в яких відзначився 29-ма голами та 14-ма асистами.

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