Барселона вспомнила гол Месси 9-летней давности, который является близнецом его шедевра в ворота Бетиса

Неизвестно, сколько времени потратила пресс-служба Барсы для просмотра всех голов Лионеля Месси.

В матче 28-го тура Примеры Барселона на выезде разгромила Бетис (4:1) благодаря хет-трику Лионеля Месси.

Бетис – Барселона – 1:4 – видео голов и обзор матча

Третий гол аргентинца настолько всех поразил своей эффектностью, что даже фанаты соперника стоя аплодировали форварду.

В Барселоне подняли старые архивы и нашли похожий гол Месси за 10 января 2010 года. Тогда в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании против Тенерифе (5:0) Лионель тоже оформил хет-трик.

В текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 26 матчей, в которых отметился 29-ю голами и 14-ю ассистами.

Мессі знову підкорив Іспанію, перша поразка Ювентуса, Ман Сіті зі скандалом переміг у Кубку Англії: підсумки євровікенду