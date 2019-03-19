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Барселона вспомнила гол Месси 9-летней давности, который является близнецом его шедевра в ворота Бетиса

07:30 106 Читати українською
Барселона вспомнила гол Месси 9-летней давности, который является близнецом его шедевра в ворота Бетиса
Твое лицо, когда увидел "дежавю" / Фото ФК Барселона

Неизвестно, сколько времени потратила пресс-служба Барсы для просмотра всех голов Лионеля Месси.

82’ Лорен Морон
 
Лионель Месси 18’
Лионель Месси 47’
Луис Суарес 63’
Лионель Месси 85’

В матче 28-го тура Примеры Барселона на выезде разгромила Бетис (4:1) благодаря хет-трику Лионеля Месси.

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Третий гол аргентинца настолько всех поразил своей эффектностью, что даже фанаты соперника стоя аплодировали форварду.

В Барселоне подняли старые архивы и нашли похожий гол Месси за 10 января 2010 года. Тогда в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании против Тенерифе (5:0) Лионель тоже оформил хет-трик.

В текущем сезоне Ла Лиги Месси провел 26 матчей, в которых отметился 29-ю голами и 14-ю ассистами.

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Видеоновости Испания Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона Бетис - Барселона
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