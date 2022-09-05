Новий сезон Ліги чемпіонів ще навіть не стартував, а профільні видання вже намагаються спрогнозувати переможця.

Портал FiveThirtyEight опублікував інтерактивну таблицю, в якій оцінив шанси усіх команд на вихід у певну стадію турніру аж до фіналу ЛЧ. Враховано складність можливої турнірної сітки.

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Фахівці видання не вірять, що Реал зможе захистити титул – шанси на це лише 6%. Потенціал Баварії оцінюють найвище – 20%, але зовсім близько Манчестер Сіті (18) та ПСЖ (16). Якщо не буде сюрпризів, у півфіналі турніру компанію цьому тріо складе Ліверпуль.

Єдиний представник України прогнозовано опинився серед найслабших, чиї шанси виграти Лігу чемпіонів на рівні статистичної похибки. FiveThirtyEight навіть не вірить, що Шахтар вийде у єврокубкову весну – на думку порталу, друге-третє місце в групі розіграють РБ Лейпциг та Селтік.

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