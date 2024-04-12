Барселона презентовала особую форму под Эль Класико
Каталонский клуб в коллаборации с известной певицей выпустил новый вариант формы этого сезона.
Барселона сыграет с Реалом 21 апреля в необычной форме. Вместо спонсора Spotify на футболке будет имя колумбийской певицы Karol G.
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Надпись Karol G обрамлена в сердце из шипов – такое лого символизирует сложный период, через который прошла исполнительница в личных отношениях и взаимодействии с журналистами.
Коллаборация состоялась по инициативе Spotify. Колумбийка вошла в топ-10 самых популярных певиц сервиса за прошлый год, имея более 50 миллионов прослушиваний в месяц.
В презентации формы приняли участие Роберт Левандовски, Ламин Ямал, Рафинья и обладательница "Золотого мяча" Алексия Путельяс.