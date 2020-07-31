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Ліверпуль розробив форму на наступний сезон – Nike сконфузився, зливши фото в мережу

10:33 - Читать на русском
Ліверпуль розробив форму на наступний сезон – Nike сконфузився, зливши фото в мережу
Фото ФК Ліверпуль

Фанати Ліверпуля мали можливість замовити нову форму, але радість вболівальників тривала недовго.

Відомий бренд спортивного одягу Nike разом із Ліверпулем розробили нове екіпірування "червоних" для домашніх матчів сезону 2020/21.

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На сайті Nike відкрили можливість придбання форми, але вже через кілька годин вона була недоступна, адже мерсисайдці ще офіційно її не презентували. Нове екіпірування розроблене у традиційних червоних кольорах із біло-зеленими смугами.

Нагадаємо, за підсумками сезоні АПЛ Ліверпуль завоював золоті медалі турніру.

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Теги
Англія Футбольна форма Ліверпуль Ліверпуль
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