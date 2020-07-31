Ліверпуль розробив форму на наступний сезон – Nike сконфузився, зливши фото в мережу

Відомий бренд спортивного одягу Nike разом із Ліверпулем розробили нове екіпірування "червоних" для домашніх матчів сезону 2020/21.

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На сайті Nike відкрили можливість придбання форми, але вже через кілька годин вона була недоступна, адже мерсисайдці ще офіційно її не презентували. Нове екіпірування розроблене у традиційних червоних кольорах із біло-зеленими смугами.

Нагадаємо, за підсумками сезоні АПЛ Ліверпуль завоював золоті медалі турніру.

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