Каталонці не готові платити за 23-річного французького центрбека 60-65 млн євро, які вимагає Севілья. Барселона прагне максимально здешевити трансфер Кунде і, схоже, знайшла спосіб для цього.

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"Синьо-гранатові" готові включити в угоду Мемфіса Депая, на якого не розраховує Хаві. Контракт нідерландця чинний ще рік, тому Барса шукає можливість продати форварда, щоб не втратити його безкоштовно, а також для розвантаження зарплатної відомості.

Варіант із Депаєм може зацікавити Севілью. Мемфіс є одним із тих нападників, яких Мончі розглядає як кандидатів на перехід у андалусійський клуб. Про це повідомляє Marca з посиланням на журналіста Жерара Ромеро.

Нагадаємо, Хаві давно хоче отримати Кунде у своє розпорядження. Оборонець збірної Франції влітку 2019-го став трансферним рекордсменом Севільї, яка виклала за нього 25 млн євро. У сезоні 2021/22 Жюль провів 44 матчі, забив 3 голи і віддав 1 асист.

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