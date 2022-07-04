Нападающий Мемфис Депай может стать частью сделки по переходу Жюля Кунде из Севильи.

Каталонцы не готовы платить за 23-летнего французского центрбека 60-65 млн евро, которые требует Севилья. Барселона стремится максимально удешевить трансфер Кунде и, похоже, нашла способ для этого.

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"Сине-гранатовые" готовы включить в сделку Мемфиса Депая, на которого не рассчитывает Хави. Контракт нидерландца действует еще год, поэтому Барса ищет возможность продать форварда, чтобы не потерять его бесплатно, а также для разгрузки зарплатной ведомости.

Вариант с Депаем может заинтересовать Севилью. Мемфис является одним из нападающих, которых Мончи рассматривает как кандидатов на переход в андалусийский клуб. Об этом сообщает Marca со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

Напомним, Хави давно хочет получить Кунде в свое распоряжение. Защитник сборной Франции летом 2019-го стал трансферным рекордсменом Севильи, которая выложила за него 25 млн евро. В сезоне 2021/22 Жюль провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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