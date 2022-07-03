Сілва в розмовах з Гвардіолою та своїм агентом Жорже Мендешем повідомив їм, що хоче стати гравцем Барселони, повідомляє Diario Sport.

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Втім, трансферу вже заважають два фактори. По-перше, португалець має контракт з Манчестер Сіті до 2025 року. Через це чемпіони Англії не мають наміру продавати одну зі своїх зірок менше, ніж за 100 млн євро. Барселона сподівається знизити ціну до 60 млн.

Зазначимо, що португалець відіграв у 50 поєдинках за Манчестер Сіті у поточному сезоні, в яких записав до свого активу 13 голів та 7 асистів.

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