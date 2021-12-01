Барселона прагне забрати додому зірку Челсі
Іспанська Барселона зацікавлена в переході досвідченого оборонця лондонського Челсі Сесара Аспілікуети.
Ветеран може опинитися на Камп Ноу наступного літа, повідомляє Marca.
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Барселона прагне безкоштовно підписати Аспілікуету. Контракт оборонця з "синіми" завершить дію після сезону 2021/22. Оскільки Аспілікуета поступово втрачає місце в основі Челсі, то нова угода з лондонцями виглядає сумнівною. Вихованець Осасуни востаннє виходив у матчі Прімери понад 10 років тому.
До слова, в нинішньому сезоні Сесар Аспілікуета провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 асисти.
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