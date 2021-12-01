Півзахисник іспанської Барселони Серхі Роберто змушений лягти на операційний стіл через травму правої ноги.

Стегно хавбека буде проопероване, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Ушкодження чотириголового м'яза Серхі зробило втручання хірургів безальтернативним. Операція запланована на найближчі дні у фінському Турку. Оперуватиме іспанця лікар Лассе Лемпайнен спільно з клубними медиками. Терміни відновлення наразі невідомі.

До слова, в нинішньому сезоні Серхі Роберто провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. У лазареті Барси вже перебувають Альба, Ваге, Педрі, Агуеро, Брейтвейт і Фаті.

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