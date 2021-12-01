Ветеран может оказаться на Камп Ноу следующим летом, сообщает Marca.

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Барселона стремится подписать Аспиликуэту бесплатно. Контракт защитника с "синими" завершит действие после сезона 2021/22. Поскольку Аспиликуэта постепенно теряет место в основе Челси, то новое соглашение с лондонцами выглядит сомнительным. Воспитанник Осасуны последний раз выходил в матче Примеры свыше 10 лет назад.

К слову, в нынешнем сезоне Сесар Аспиликуэта провел 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 ассиста.

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