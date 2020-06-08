Барселона прагне підписати вундеркінда із Сегунди

Каталонці знайшли юного таланта у другому за силою дивізіоні Іспанії.
16-річний форвард Фабіан Луцці може найближчим часом приміряти футболку Барселони, повідомляє Marca.
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Скаути каталонського клубу серйозно зацікавились юним гравцем. Фабіан захищає кольори молодіжної команди Райо Вальєкано. Протягом 4-х сезонів футболіст ставав найкращим бомбардиром команди.
Перша команда Райо Вальєкано після 30-ти турів розташувалась на 11-й сходинці. Вже 10 червня Сегунда повертається поєдинком Райо Вальєкано – Альбасете, нагадаємо, за останніх виступає Роман Зозуля.
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