Барселона відмовила Манчестер Юнайтед у трансфері на 100 млн євро – "дияволи" збирались пожертвувати Санчо

Вінгер Барселони Ансу Фаті мав пропозицію від Манчестер Юнайтед – каталонці рішуче відмовили попри астрономічну суму.

Манчестер Юнайтед був готовий заплатити 100 млн євро за трансфер Ансу Фаті, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що у переговорах брав участь відомий футбольний агент Жорже Мендеш, який має хороші стосунки з оточенням Фаті. Барселона прагне зберегти свою юну зірку, і готова запропонувати йому професіональний контракт, згідно з яким збільшиться і сума відступних – зі 170 до 400 млн євро. Цікаво, що манкуніанці були готові відмовитись від трансферу Джейдона Санчо заради Ансу.

Нагадаємо, Фаті є вихованцем каталонського клубу. У нинішньому сезоні Ла Ліги нападник провів 16 матчів, в яких зумів відзначитись 4-ма голами та асистом.

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