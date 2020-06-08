Барселона стремится подписать вундеркинда из Сегунды

Каталонцы нашли юного таланта во втором по силе дивизионе Испании.
16-летний форвард Фабиан Луцци может в ближайшее время примерить футболку Барселоны, сообщает Marca.
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Скауты каталонского клуба серьезно заинтересовались юным игроком. Фабиан защищает цвета молодежной команды Райо Вальекано. В течение 4-х сезонов футболист становился лучшим бомбардиром команды.
Первая команда Райо Вальекано после 30-ти туров расположилась на 11-й строчке. Уже 10 июня Сегунда возвращается поединком Райо Вальекано – Альбасете, напомним, за последних выступает Роман Зозуля.
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