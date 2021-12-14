Алвес дебютував за Барселону після повернення – каталонці програли Бока Хуніорс у матчі Кубка Марадони
Барселона та Бока Хуніорс зустрічались в рамках товариського матчу. Читайте звіт поєдинку на Футбол 24.
Кубок Марадони
Барселона – Бока Хуніорс – 1:1 (2:4 пен.)
Голи: Ютгла, 50 – Себальйос, 77
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Барса вже три матчі поспіль не знає смаку перемог, тому звитяга у спарингу проти Бока Хуніорс могла позитивно вплинути на бойовий дух команди Хаві, але не спрацювало.
Каталонці володіли певною перевагою протягом більшості ігрового часу і закономірно відкрили рахунок на старті другого тайму. Чудовим дальнім ударом відзначився 22-річний Ферран Ютгла. Проте забитий м'яч збавив оберти "блаугранас", а гравці аргентинського клубу швидко покарали Барсу голом за розконцентрованість.
Переможець товариського матчу вирішувався у серії пенальті, де фартовішими були саме футболісти Бока Хуніорс.
Визначною ця зустріч стала для Дані Алвеса, для якого це був перший матч після повернення. 38-річний бразилець провів на полі усю зустріч і навіть реалізував пенальті у серії 11-метрових.
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