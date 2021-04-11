Поразка Барселони у другому Ель Класіко у чемпіонаті Іспанії може не дозволити каталонцям стати чемпіоном у поточному сезоні.

Як повідомляє Twitter-акаунт Mister Chip, Барселона ще жодного разу в своїй історії не вигравала чемпіонат Іспанії, якщо двічі програвала Реалу впродовж першості.

Реал – Барселона – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Таким чином, мадридці збільшили свої шанси на друге поспіль чемпіонство, якщо, звичайно, "блаугранас" не зможуть порушити фатальну для себе статистику.

Нагадаємо, Реал у меншості втримав перемогу над Барселоною (2:1) та вирвався на перше місце у чемпіонаті, набравши 66 очок. Стільки ж в активі Атлетіко, який поступився "вершковим" раніше та опустився на другу сходинку, а каталонці наразі треті з 65 пунктами.

Реал попри вилучення втримав ефектну перемогу над Барселоною – шалені голи виводять Мадрид у лідери чемпіонату Іспанії