Поражение Барселоны во втором Эль Класико в чемпионате Испании может не позволить каталонцам стать чемпионом в этом сезоне.

Как сообщает Twitter-аккаунт Mister Chip, Барселона еще ни разу в своей истории не выигрывала чемпионат Испании, если дважды проигрывала Реалу в течение первенства.

Реал – Барселона – 2:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом, мадридцы увеличили свои шансы на второе подряд чемпионство, если, конечно, "блаугранас" не смогут нарушить роковую для себя статистику.

Напомним, Реал в меньшинстве удержал победу над Барселоной (2:1) и вырвался на первое место в чемпионате, набрав 66 очков. Столько же в активе Атлетико, который уступил "сливочным" ранее и опустился на вторую строчку, а каталонцы пока третьи с 65 пунктами.

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