Боси каталонського клубу хаотично намагаються не залишитись без свого лідера команди.

У таборі каталонців усвідомили, що провести наступний сезон з Мессі, Грізманном та Коутінью в одній команді – неможливо.

Грізманн висунув зустрічні умови Барселоні

За інформацією Cuatro, Барселона намагається продати французького нападника та бразильського півзахисника. Щодо Філіппе Коутінью, то "блаугранас" погодяться навіть на оренду, адже головна ціль – розвантажити зарплатну відомість задля підписання нового контракту з Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, з 30 червня 34-річний аргентинець офіційно залишається вільним агентом.

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