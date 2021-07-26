Антуан Грізманн має намір залишитись у Барселоні і готовий для цього піти навіть на зменшення зарплати, повідомляє Diario Sport.

Тоттенхем готовий підписати Грізманна за однієї умови

Якщо "блаугранас" будуть категоричні у трансфері гравця, то Антуан погодиться лише на перехід в Атлетіко. 30-річний француз особисто не отримував жодних пропозиції щодо зміни клубу.

За інформацією джерел, продаж французького нападника є необхідним для "блаугранас", щоб розвантажити зарплатну відомість і зберегти у команді Ліонеля Мессі.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує