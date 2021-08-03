Боссы каталонского клуба хаотично стараются не остаться без своего лидера команды.

В лагере каталонцев осознали, что провести следующий сезон с Месси, Гризманном и Коутиньо в одной команде – невозможно.

Гризманн выдвинул встречные условия Барселоне

По информации Cuatro, Барселона пытается продать французского нападающего и бразильского полузащитника. Относительно Филиппе Коутиньо, то "блаугранас" согласятся даже на аренду, ведь главная цель – разгрузить зарплатную ведомость для подписания нового контракта с Лионелем Месси.

Напомним, с 30 июня 34-летний аргентинец официально остается свободным агентом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує