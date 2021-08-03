Барселона должна пожертвовать двумя звездами ради Месси
17:51 - Читати українською
Боссы каталонского клуба хаотично стараются не остаться без своего лидера команды.
В лагере каталонцев осознали, что провести следующий сезон с Месси, Гризманном и Коутиньо в одной команде – невозможно.
Гризманн выдвинул встречные условия Барселоне
По информации Cuatro, Барселона пытается продать французского нападающего и бразильского полузащитника. Относительно Филиппе Коутиньо, то "блаугранас" согласятся даже на аренду, ведь главная цель – разгрузить зарплатную ведомость для подписания нового контракта с Лионелем Месси.
Напомним, с 30 июня 34-летний аргентинец официально остается свободным агентом.
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