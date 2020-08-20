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Барселона повідомила Суаресу про рішення попрощатись з форвардом

14:46 - Читать на русском
Барселона повідомила Суаресу про рішення попрощатись з форвардом
Луїс Суарес / Фото Reuters

Схоже, нападник каталонців Луїс Суарес найближчим часом змінить команду.

Керівництво Барселони повідомило Луїса Суареса, що більше не потребує його послуг, заявив журналіст ElChiringuito Жота Жорді у Twitter.

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Каталонці планують перебудову команди після приходу на тренерський місток Рональда Кумана, і 33-річний уругваєць входить у їхні плани. За інформацією ЗМІ, форвард потрапив на радари Аякса, який поки є основним претендентом на гравця.

Нагадаємо, Луїс захищає кольори "блаугранас" з 2014. Чинний контракт Суареса з Барсою розрахований до літа 2021 року.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони Аякс Аякс Луїс Луїс Суарес
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