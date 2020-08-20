Куман не розраховує одразу на чотирьох зірок Барселони

Новоспечений тренерський штаб каталонського клубу вже розробляє план на наступний сезон. У проекті Кумана не знайшлось місця чотирьом ветеранам "блаугранас", повідомляє Barca Universal з посиланням на Cadena Ser.

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До "чорного списку" нідерландського фахівця потрапили захисники Жерар Піке та Жорді Альба, хавбек Серхіо Бускетс, а також уругвайський форвард Луїс Суарес.

Нагадаємо, після провального фіналу минулого сезону на тренерський місток Барси запросили екс-наставника збірної Нідерландів Рональда Кумана.

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