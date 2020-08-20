Барселона сообщила Суаресу о решении попрощаться с форвардом

Руководство Барселоны сообщило Луису Суаресу, что больше не нуждается в его услугах, заявил журналист ElChiringuito Жота Жорди в Twitter.

Куман не рассчитывает сразу на четырех звезд Барселоны

Каталонцы планируют перестройку команды после прихода на тренерский мостик Рональда Кумана, и 33-летний уругваец входит в их планы. По информации СМИ, форвард попал на радары Аякса, который пока является основным претендентом на игрока.

Напомним, Луис защищает цвета "блаугранас" с 2014 Действующий контракт Суареса с Барсой рассчитан до лета 2021 года.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною