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Барселона сообщила Суаресу о решении попрощаться с форвардом

14:46 - Читати українською
Барселона сообщила Суаресу о решении попрощаться с форвардом
Луис Суарес / Фото Reuters

Похоже, нападающий каталонцев Луис Суарес в ближайшее время сменит команду.

Руководство Барселоны сообщило Луису Суаресу, что больше не нуждается в его услугах, заявил журналист ElChiringuito Жота Жорди в Twitter.

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Каталонцы планируют перестройку команды после прихода на тренерский мостик Рональда Кумана, и 33-летний уругваец входит в их планы. По информации СМИ, форвард попал на радары Аякса, который пока является основным претендентом на игрока.

Напомним, Луис защищает цвета "блаугранас" с 2014 Действующий контракт Суареса с Барсой рассчитан до лета 2021 года.

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