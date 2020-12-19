Футболіст розпочинав нинішній сезон у грецькому ПАОКу, за який виступав на правах оренди. У матчі проти Аріса Ваге влетів у стійку воріт і порвав зв'язку надколінника, а також бічну, задню і передню хрестоподібні зв'язки коліна.

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Як повідомляє офіційний сайт Барселони, 22-річний футболіст вранці 19 грудня був прооперований під наглядом медичної команди клубу. Операцію зробив лікар Рамон Кугат.

Ваге не зможе займатися фізичними вправами приблизно 9 місяців та залишиться у Барселоні упродовж усього періоду реабілітації. Таким чином його оренду в ПАОКу вже можна вважати завершеною. В нинішньому сезоні Мусса зіграв за греків 12 матчів і відзначився одним асистом.

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