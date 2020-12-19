Захисник ПАОКа Мусса Ваге, права на якого належать Барселоні, зазнав серйозної травми, яка може завадити йому продовжити виступи.

У матчі за Суперкубок Греції Аріс – ПАОК сенегалець намагаючись врятувати команду від пропущеного гола, влетів коліном у стійку воріт.

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За інформацією Sport.es, Ваге зазнав розриву зв'язки надколінника, а також бічну, задню і передню хрестоподібні зв'язки коліна. Реабілітація становитиме не менше року, а лікарі не можуть гарантувати, що гравець продовжить кар'єру.

До слова, Ваге провів 12 матчів у складі ПАОКа у поточному сезоні та відзначився результативною передачею. Сенегалець є вихованцем Барселони.

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