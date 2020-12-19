Футболист начинал нынешний сезон в греческом ПАОКе, за который выступал на правах аренды. В матче против Ариса Ваге влетел в штангу и порвал связки надколенника, а также боковую, заднюю и переднюю крестообразные связки колена.

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Как сообщает официальный сайт Барселоны, 22-летний футболист утром 19 декабря был прооперирован под наблюдением медицинской команды клуба. Операцию сделал врач Рамон Кугат.

Ваге не сможет заниматься физическими упражнениями примерно 9 месяцев и останется в Барселоне на протяжении всего периода реабилитации. Таким образом его аренду в ПАОК уже можно считать завершенной. В нынешнем сезоне Мусса сыграл греков 12 матчей и отметился одним ассистом.

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